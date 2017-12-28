مصر تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

وجدد البيان، مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، بالإضافة إلى الإمتناع عن توفير ملاذ آمن لعناصره، مشدداً على أهمية مكافحة تلك الظاهرة من منظور شامل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الانفجار، الذي وقع أمس الأربعاء، في أحد المتاجر بمدينة سان بطرسبورغ، بالعمل الإرهابي.
يذكر بأن انفجارا وقع في مدينة سان بطرسبورغ، يوم أمس الأربعاء، في أحد المتاجر، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا. وأشارت آنا ميتيانينا، نائبة محافظ مدينة سان بطرسبورغ، في تغريدة لها، أن من بين المصابين خمسة أشخاص في حالة صحية متوسطة الخطورة.
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