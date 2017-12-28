التحالف بقيادة السعودية: خمس سفن وصلت إلى ميناء الحديدة اليمني

قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، أمس الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول، إن خمس سفن وقود وصلت إلى ميناء الحديدة في اليمن هذا الأسبوع، بعدما رفع التحالف في الآونة الأخيرة حصارا فرضه منذ الشهر الماضي.

وقال المالكي: "الأسبوع الماضي تم الإعلان من قيادة القوات المشتركة للتحالف عن فتح ميناء الحديدة لإعطاء التصاريح الخاصة بتحرك السفن وخصوصا فيما يخص الوقود"، وفقا لرويترز.

وأضاف المالكي: "الأسبوع هذا…توجهت خمس سفن إلى ميناء الحديدة، تقريبا حوالي 50 ألف متر طني من الوقود تم إنزالها من السفن المتوجهة إلى ميناء الحديدة".

ووصلت أول سفينة إلى الحديدة، يوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما أعلن التحالف فتح الميناء لمدة شهر للسماح بدخول المساعدات.

وعرض المتحدث أمام صحفيين لقطات لإنزال مساعدات على مناطق يمينية.

وقال: "إحدى طائرات سي1-30 بمرافقة الطائرات المقاتلة تقوم بإنزال مواد غذائية لازمة للمحتاجين إليها بالداخل اليمني".

وأكد: "سيستمر التحالف بإذن الله تعالي في تقديم كل الجهود واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة فيما يخص المواد الغذائية والطبية وتقديمها للشعب اليمني في جميع المناطق".