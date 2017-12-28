الأردن ومصر توقعان اتفاقية تعاون لتخفيض رسوم دخول الشاحنات

وبين أمين عام وزارة النقل الأردني، إنمار الخصاونة، أن "الاتفاقية نصت على تخفيض رسوم الدخول السنوية للشاحنات لعدد من الرحلات من 1000 دينار إلى 600 دينار، فيما تم تخفيض رسم الرحلة الواحدة من 300 إلى 100 دينار".
وقال، إن "الجانب المصري وافق على عدد من المطالب المتعلقة بالنقل بين الأردن ومصر والتسهيل من الإجراءات التي يتخذها الجانب المصري، بما في ذلك وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على الجانب الأردني".
ولفت إلى أن "فتح الحدود العراقية الأردنية سيخفف الضغط على الجانب المصري ويفتح منافذ جديدة للنقل بين الأردن ودول العالم والمنطقة العربية".
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