الأردن ومصر توقعان اتفاقية تعاون لتخفيض رسوم دخول الشاحنات

تم توقيع اتفاقية تعاون بين الأردن ومصر، اليوم الخميس، لتخفيض رسوم دخول الشاحنات بين البلدين، وذلك بعد موافقة الجانب المصري على عدد من المطالب المتعلقة بالنقل بين الأردن ومصر.

© Sputnik. Mohammad Hannon بيان من السفارة المصرية في الأردن بشأن مقتل أحد مواطنيها

عمان — سبوتنيك . قامت اليوم "اللجنة الأردنية المصرية للنقل البري في مدينة العقبة، بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الجانبين الأردني والمصري، تقضي بتخفيض رسوم دخول الشاحنات بين البلدين". حسب وكالة "بترا" الأردنية.

وبين أمين عام وزارة النقل الأردني، إنمار الخصاونة، أن "الاتفاقية نصت على تخفيض رسوم الدخول السنوية للشاحنات لعدد من الرحلات من 1000 دينار إلى 600 دينار، فيما تم تخفيض رسم الرحلة الواحدة من 300 إلى 100 دينار".

وقال، إن "الجانب المصري وافق على عدد من المطالب المتعلقة بالنقل بين الأردن ومصر والتسهيل من الإجراءات التي يتخذها الجانب المصري، بما في ذلك وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على الجانب الأردني".

ولفت إلى أن "فتح الحدود العراقية الأردنية سيخفف الضغط على الجانب المصري ويفتح منافذ جديدة للنقل بين الأردن ودول العالم والمنطقة العربية".