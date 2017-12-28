ضجة على "السوشيال" بسبب نائب ووزيرة إسرائيليين

انتشرت عبر مواقع التواصل، على مدار يومين، تصريحات لنائب ووزيرة إسرائيليين، أثارت "ضجة" كبيرة.

© AFP 2017/ JACK GUEZ الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي يكشف تفاصيل اعتقاله وتعذيبه في سجون إسرائيل

وبدأت تلك الضجة بتصريحات وصفها مستخدمو "السوشيال ميديا" بالاستفزازية للنائب الإسرائيلي، آرون حزان، بعدما تهجم في حافلة على أهالي معتقلين فلسطينيين كانوا على متنها.

وانتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للنائب الإسرائيلي وهو يدخل حافلة كانت تقل أهالي معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة كانوا متوجهين لزيارة أبنائهم في سجن "رامون" جنوبي إسرائيل، وهاجم أم أحد المعتقلين قائلا لها "ابنك كلب…ابنك حشرة…أماكن أقاربكم تحت التراب"، ثم قال قبل أن يغادر الحافلة "أنتم زبالة".

ولكن ما ثار مواقع التواصل أكثر هو رد أم أحد المعتقلين "ابني مش كلب، ابني بطل من الأبطال".

🇵🇸 #Palestine: "Your son is an insect.. He is a dog." Israeli Knesset member Oren Hazan speaking with a Palestinian mother heading to visit her detained son in the Israeli jails. he promised to not allow the families to see their detained son pic.twitter.com/N5PRHQasJh — #FreePalestine 🇵🇸 (@Taghreeba) December 25, 2017

خائنة

وبعد الضجة، ظهرت تصريحات أخرى لوزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، تهاجم فيها عضو الكنيست العربي عن القائمة المشتركة، حنين زعبي.

وقالت ريغيف، في كلمة لها أمام الكنيست الإسرائيلية، نقلتها القناة السابعة الإسرائيلية، موجهة رسالة إلى زعبي: "اذهبي لغزة يا خائنة، لنرى كيف سيعاملونك هناك، وإن كانوا سيمكنونك من قول الأكاذيب، التي تقولينها في دولة إسرائيل".

وأضافت قائلة

"تعودت أنتِ وأصدقاؤك مثل عزمي بشارة، على العمل ضد إسرائيل، والتمتع من الأموال التي تقدمها لكم السفريات حول العالم، ونزع الشرعية عن الدولة، وهذا فقط يمكن أن يحدث في إسرائيل فقط".

وأشارت إلى أن وجود زعبي في إسرائيل "وصمة عار للديمقراطية الإسرائيلية، وكان من الأجدر إخراجها على سفينة مرمرة وإبعادها من هنا".

وجاء هجوم الوزيرة الإسرائيلية، عقب مطالبة زعبي بضرورة الاعتذار لأهالي قطاع غزة، عقب هجوم النائب على حافلة أسر المعتقلين.