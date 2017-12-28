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    الكنيست الإسرائيلي

    ضجة على "السوشيال" بسبب نائب ووزيرة إسرائيليين

    © AP Photo/ Ariel Schalit
    العالم العربي
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    انتشرت عبر مواقع التواصل، على مدار يومين، تصريحات لنائب ووزيرة إسرائيليين، أثارت "ضجة" كبيرة.

    مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بعد منع المصلين من أداء صلاة الجمعة، خارج مسجد الأقصى، البلدة القديمة، القدس، الضفة الغربية، فلسطين 21 يوليو/ تموز 2017
    © AFP 2017/ JACK GUEZ
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    وبدأت تلك الضجة بتصريحات وصفها مستخدمو "السوشيال ميديا" بالاستفزازية للنائب الإسرائيلي، آرون حزان، بعدما تهجم في حافلة على أهالي معتقلين فلسطينيين كانوا على متنها.

    وانتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للنائب الإسرائيلي وهو يدخل حافلة كانت تقل أهالي معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة كانوا متوجهين لزيارة أبنائهم في سجن "رامون" جنوبي إسرائيل، وهاجم أم أحد المعتقلين قائلا لها "ابنك كلب…ابنك حشرة…أماكن أقاربكم تحت التراب"، ثم قال قبل أن يغادر الحافلة "أنتم زبالة".

    ولكن ما ثار مواقع التواصل أكثر هو رد أم أحد المعتقلين "ابني مش كلب، ابني بطل من الأبطال".

    خائنة

    وبعد الضجة، ظهرت تصريحات أخرى لوزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، تهاجم فيها عضو الكنيست العربي عن القائمة المشتركة، حنين زعبي.

    وقالت ريغيف، في كلمة لها أمام الكنيست الإسرائيلية، نقلتها القناة السابعة الإسرائيلية، موجهة رسالة إلى زعبي: "اذهبي لغزة يا خائنة، لنرى كيف سيعاملونك هناك، وإن كانوا سيمكنونك من قول الأكاذيب، التي تقولينها في دولة إسرائيل".

    وأضافت قائلة

    "تعودت أنتِ وأصدقاؤك مثل عزمي بشارة، على العمل ضد إسرائيل، والتمتع من الأموال التي تقدمها لكم السفريات حول العالم، ونزع الشرعية عن الدولة، وهذا فقط يمكن أن يحدث في إسرائيل فقط".

    وأشارت إلى أن وجود زعبي في إسرائيل "وصمة عار للديمقراطية الإسرائيلية، وكان من الأجدر إخراجها على سفينة مرمرة وإبعادها من هنا".

    وجاء هجوم الوزيرة الإسرائيلية، عقب مطالبة زعبي بضرورة الاعتذار لأهالي قطاع غزة، عقب هجوم النائب على حافلة أسر المعتقلين. 

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