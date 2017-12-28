قوات الرئيس هادي تسيطر على مواقع واسعة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، استعادة السيطرة على مناطق واسعة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

صنعاء — سبوتنيك. ذكر موقع "26 سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، إن "وحدات عسكرية تمكنت اليوم الخميس، من السيطرة على نحو 17 كيلومترا في مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف، إثر عملية عسكرية شهدت معارك عنيفة مع مسلحي "أنصار الله" خلفت قتلى وجرحى.

"وأضاف أن قوات الرئيس هادي دمرت خلال العملية منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ"أنصار الله.

وسيطرت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي على مديرية ناطع، ثاني مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن، الإثنين الماضي، إثر معارك عنيفة ومتواصلة ضد "أنصار الله"، وذلك بعد يومين من سيطرتها على مديرية نعمان، أولى مديريات المحافظة، وإعلان سيطرتها الكاملة على مديرية بيحان، غربي محافظة شبوة (جنوب شرق).

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقد أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.