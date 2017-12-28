قناصة "أنصار الله" يقتلون جنديين سعوديين في جيزان باليمن

لقي جنديان سعوديان مصرعهما قنصا، اليوم الخميس، بنيران مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في قطاع جيزان.

صنعاء — سبوتنيك . نقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عن مصدر ميداني، قوله إن "وحدة القنص قتلت اليوم الخميس، جنديين سعوديين في موقع ومستحدث الكرس بجيزان"، مشيرا إلى "مقتل جندي يمني بقناصة أنصار الله في منفذ علب بقطاع عسير".

ولفت المصدر الميداني، إلى أن هذا التطور يأتي "عقب الإعلان عن تشييع جثمان الملازم في الجيش السعودي أحمد بن صالح آل حسني الشمراني، والجندي عبد الله بن مرزوق النجيدي البلوي، اللذين قتلا خلال معارك مع مسلحي "أنصار الله" على الحدود اليمنية السعودية".

ويوم أمس الأربعاء، لقي 4 جنود سعوديين مصرعهم خلال معارك مع مسلحي "أنصار الله" على الحدود اليمنية السعودية.

وتناقل مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، أسماء 4 جنود من الجيش السعودي قتلوا الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول، في مواجهات حدودية مع "أنصار الله"، وهم: علي محمد علي آل رحمان القرني، وعبد الله جبران الفيفي، وبدر جابر علي جعفر آل عقيل، ومنصور علي حمدي.