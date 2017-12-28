قناصة "أنصار الله" يقتلون جنديين سعوديين في جيزان باليمن

ولفت المصدر الميداني، إلى أن هذا التطور يأتي "عقب الإعلان عن تشييع جثمان الملازم في الجيش السعودي أحمد بن صالح آل حسني الشمراني، والجندي عبد الله بن مرزوق النجيدي البلوي، اللذين قتلا خلال معارك مع مسلحي "أنصار الله" على الحدود اليمنية السعودية".
ويوم أمس الأربعاء، لقي 4 جنود سعوديين مصرعهم خلال معارك مع مسلحي "أنصار الله" على الحدود اليمنية السعودية.
وتناقل مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، أسماء 4 جنود من الجيش السعودي قتلوا الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول، في مواجهات حدودية مع "أنصار الله"، وهم: علي محمد علي آل رحمان القرني، وعبد الله جبران الفيفي، وبدر جابر علي جعفر آل عقيل، ومنصور علي حمدي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)