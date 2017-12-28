الجيش الليبي يعلن انتهاء العمليات العسكرية في مدينة بنغازي

تمكنت قوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي من تحرير منطقة "سيدي إخريبيش" في بنغازي، وأعلنت انتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل.

© AFP 2017/ قوات الصاعقة الليبية تعلن حصيلة قتلى معارك بنغازي خلال 2017

بنغازي — سبوتنيك . أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي مليود الزوي، انتهاء العمليات العسكرية في مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنه تم تحرير منطقة سيدي أخريبيش وسط المدينة.

وأكد الزوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، انتهاء العمليات العسكرية في سيدي إخريبيش في بنغازي.

ولفت إلى أن قوات الجيش الليبي سيطرت على كامل المنطقة وسط المدينة، مشيرا إلى أن القوات تقوم بإجراء عمليات تمشيط واسعة في المنطقة في الوقت الحالي".