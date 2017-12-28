قتلى وجرحى في هجوم لـ"أنصار الله" على مواقع تابعة لقوات "هادي" شرقي صنعاء

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية، التابعة للحكومة المتحالفة مع "أنصار الله" وبعض ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام، بأنه تم استهداف عدد من المواقع التابع للجيش اليمني الموالي للرئيس، عبد ربه منصور هادي شرق صنعاء.