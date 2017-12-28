النيابة العسكرية الإسرائيلية تطالب بتمديد اعتقال عهد التميمي لأسبوع إضافي

طالب المدعي العسكري الإسرائيلي، اليوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، بتمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية الناشطة، عهد التميمي، لمدة أسبوع إضافي.

وطالبت المحكمة الإسرائيلية العسكرية بالإبقاء على عهد 7 أيام إضافية في سجن "عوفر" الإسرائيلي غرب رام الله، وذلك بحسب ما قالت وكالة "معا" للأنباء الفلسطينية.

وكانت التميمي (16 عاما) قد اعتقلت، قبل نحو أسبوعين، بعد أن طردت اثنين من جنود الجيش الإسرائيلي من أمام باب منزلها.

#صور | الأسيرة الفتاة عهد التميمي تظهر في زي السجون الصهيونية خلال جلسة محاكمتها في المحكمة العسكرية بعوفر pic.twitter.com/Riv1GuXqEZ — أبو زياد (@AbuZeyad7896) December 28, 2017

​واعتقلت التميمي بجانب مجموعة أخرى من الفلسطينيين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإصداره أوامره لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.