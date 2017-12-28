ارتفاع عدد حالات الوفاة بـفيروس "إنفلونزا الخنازير" في تونس إلى 15 حالة

أعلنت السلطات التونسية عن ارتفاع جديد في عدد الإصابة والوفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير.

تونس — سبوتنيك. قال وزير الصحة التونسي عماد الحمامي في تصريح صحفي خلال إطلاق الحملة المشتركة للمراقبة الصحية إن عدد الوفيات بهذا الفيروس بلغ 15 حالة.

© REUTERS/ Stephane Mahe إنفلونزا الخنازير تقتل حوالي 1000 هندي في 8 شهور

وأكد الوزير الحمامي الكشف عن ظهور حالات إصابة جديدة بهذه الأنفلونزا في مدن سوسة ونابل قرب العاصمة تونس.

وأكد الوزير الحمامي، أن الوزارة شكلت لجنة أزمة لمتابعة تطورات الوضع، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن حالة وباء على اعتبار أن نسبة الإصابة بهذا الفيروس لم تتجاوز بعد 10% في تونس.

من جهته أفاد المدير الجهوي للصحة في مدينة سوسة بوجمعة الفوراتي عن تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بالفيروس في ولاية سوسة، هم ثلاثة كهول ورضيع لم يتجاوز العامين.

وتم وضع المصابين في الحجر الصحفي في المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تشتبه السلطات التونسية في 18 حالة إصابة أخرى بهذا الفيروس يجري تحليلها في المخابر المختصة.