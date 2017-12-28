وزير الكهرباء العراقي: سيتم تبادل الطاقة الكهربائية بين العراق وسوريا في فترات الذروة

بغداد — سبوتنيك. وقال الفهداوي، في بيان مساء اليوم الخميس، إنه "تم الاتفاق مع وزير الكهرباء السوري على تبادل الطاقة الكهربائية بين المنظومتين العراقية والسورية في فترات اختلاف الأحمال، حيث إن هناك فائض من الطاقة الكهربائية لدى المنظومة العراقية في أشهر اعتدال درجات الحرارة في العراق وانخفاض الطلب على الكهرباء يمكن نقلها إلى المنظومة السورية، وبالمقابل هناك فائض بالطاقة الكهربائية في المنظومة السورية في أشهر الشتاء والصيف، بالإمكان نقل الفائض منها إلى المنظومة العراقية لسد جزء من الحاجة في أشهر حمل الذروة في العراق".

يذكر أن الفهداوي يقوم بزيارة إلى دمشق تم خلالها الاتفاق الأولي على تبادل الطاقة الكهربائية من خلال خطوط نقل الطاقة بين البلدين التي سيعاد تأهيلها خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن تم استهدافها من قبل تنظيم "داعش".