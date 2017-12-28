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21:50 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    فندق ريتز كارلتون الرياض

    الإفراج عن أميرين سعوديين محتجزين ضمن التحقيق ضد الفساد

    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    أفرجت السلطات السعودية عن اثنين من أبناء العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن كانا محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزا ضمن حملة المملكة المستمرة منذ شهرين لمكافحة الفساد.

    وقال مسؤول سعودي كبير مطلع على المسألة لـ"رويترز" إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة.

    ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات.

    وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.

    فندق ريتز كارلتون الرياض
    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
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    ونشرت الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود صورا على "تويتر" للأميرين مصحوبة بعبارات الشكر اليوم الخميس.

    واحتجزت قوات الأمن السعودية نحو 200 أمير ووزير ورجل أعمال وحولت فندق ريتز كارلتون إلى سجن فاخر لهم في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني فيما إطار ما وصفته الرياض بحملة على الفساد.

    واعتبر محللون على نطاق واسع أن الحملة تستهدف مساعدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز قبضته على السلطة بعد أن أزاح ابن عمه الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد خلال الصيف.

    وأفرج عن الأمير متعب بن عبد الله، أقوى أبناء الملك عبد الله ورئيس الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة.

    وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية يوم الثلاثاء أنه جرى الإفراج عن 23 شخصا بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة وأن من المتوقع الإفراج عن المزيد في الأيام المقبلة.

    وأضاف تقرير الصحيفة أن من لا يتوصلون لاتفاقات مع الحكومة سيمثلون للمحاكمة.

    انظر أيضا:

    "مجتهد": ثروة الأمير مشعل تساوي ميزانية دول
    واشنطن بوست: بن سلمان "أمير النفاق"
    رسالة من الملك سلمان إلى أمير الكويـت
    الكلمات الدلالية:
    السعودية
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