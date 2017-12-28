قرقاش عن احتجاجات إيران: استعداء العرب ليس في مصلحة طهران

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مشهد الإيرانية، فرصة لتغليب مصلحة الداخل والتنمية في إيران.

كتب قرقاش على "تويتر": "الاحتجاجات في مشهد وفي مدن إيرانية أخرى فرصة للمراجعة العاقلة وتغليب مصلحة الداخل على مغامرات طهران العربية"، مضيفا: "مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية لا استعداء العالم العربي".

الإحتجاجات في مشهد ومدن إيرانية أخرى فرصة للمراجعة العاقلة وتغليب مصلحة الداخل على مغامرات طهران العربية، مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية لا إستعداء العالم العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 28, 2017

وتظاهر المئات في مدينة مشهد الإيرانية، اليوم الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وقالت وكالة "رويترز" إن المحتجين رددوا شعارات مناهضة للحكومة.

ونقلت الوكالة عن وكالة العمال الإيرانية، وعن مواقع تواصل اجتماعي أن مدنا أخرى شهدت احتجاجات في إقليم خراسان.