السفارة الأمريكية في القاهرة: نقف مع مصر ضد الهجمات الإرهابية

قالت السفارة الأمريكية في القاهرة إنها تدين الهجمات التي وقعت، اليوم الخميس، في شمال سيناء.

جاء ذلك في بيان على صفحتها الرسمية على "تويتر"، قالت فيه: "تدين السفارة الأمريكية في القاهرة الهجمات التي وقعت، اليوم الخميس، في شمال سيناء. وأسفرت عن مصرع عدد من الجنود في العريش وتتقدم السفارة ببالغ تعازيها لأسر وعائلات الضحايا".

وأضافت: "الولايات المتحدة تقف بقوة مع مصر في حربها ضد هذة الهجمات الإرهابية الجبانة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على 3 أفراد تكفيريين وبحوذتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير 4 عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها.

وتابع: "فى سياق آخر انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها استشهاد ضابط و5 جنود آخرين".

وتابع: "تنعى القوات المسلحة شهدائها الأبرار داعيين الله — عز وجل — أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".