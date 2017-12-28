محكمة مغربية تصدر أحكاما ضد 8 متهمين في جرائم لها علاقة بالإرهاب

أصدرت محكمة مغربية أحكاما ضد 8 متهمين في جرئم لها علاقة بالإرهاب، اليوم الخميس 28 ديسمبر / كانون الأول.

نواكشوط — سبوتنيك. صدرت الأحكام بالسجن ما بين عام إلى 12 عاما في حق ثمانية متهمين بعد متابعتهم بسبب جرائم لها علاقة بالإرهاب.

وقررت محكمة الإستئناف في مدينة سلا المغربية إرجاء النظر في 13 قضية أخرى لها علاقة بالإرهاب إلى 25 يناير / كانون الثاني، المقبل.

ووجهت محكمة سلا (قرب الرباط) المكلفة بقضايا الإرهاب للمتهمين تهما بتكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بتنظيم "داعش" الإرهابي على موقع التواصل الاجتماعي".

وكانت السلطات قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة في أيار/ مايو الماضي بمدينة تطوان (شمالا) وعثرت بحوزتهم على هواتف محمولة وبطاريات، وأجهزة التحكم عن بعد ومواد متفجرة، واتهمتهم النيابة العامة بـ"التحضير لصناعة المتفجرات، واستهداف كنائس للنصارى واليهود، وفنادق ومقرات للأمن بواسطة السلاح الأبيض، والمتفجرات والاتفاق على تسميم السياح بأحد المطاعم الشعبية بالمدينة ومحاولة السطو على الوكالات البنكية من أجل تمويل أعمال إرهابية".



