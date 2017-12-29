شركة نفط ليبية تعتزم إصلاح خط أنابيب تعرض للتفجير

قالت شركة "الواحة" للنفط الليبية، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول، إنها تعتزم إصلاح خط أنابيب للنفط الخام، جرى تفجيره يوم الثلاثاء في غضون "أيام قليلة جدا".

© Sputnik. Andrey Stenin ليبيا تحتاج أسبوعا لإصلاح خط أنابيب بعد تفجيره وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط الشركة الأم للواحة، التي تشغل خط الأنابيب والحقل النفطي، إن التفجير الذي وقع على بعد 130 كيلومترا تقريبا جنوبي ميناء السدر، تسبب في خفض إنتاج ليبيا من النفط، بما يتراوح بين 70 ألف برميل إلى 100 ألف برميل يوميا، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.





وقالت "الواحة" في بيان: "فرق الصيانة في كامل الجاهزية لتنفيذ عملية الصيانة"، وذلك بعد أن قام رئيس الشركة ومسؤولون تنفيذيون آخرون بزيارة الموقع، ووصفت الحادث بأنه "تفجير إرهابي".





ويقع خط الأنابيب في منطقة في جنوب شرق ليبيا تعاني ضعفا في الأمن، وكان ينشط فيها متشددو تنظيم الدولة الإسلامية في السابق.