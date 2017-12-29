ضابط يمني يكشف تفاصيل حصار قوات التحالف في الحديدة

كشف العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا اليوم عملية هجومية ناجحة ضد قوات التحالف وتمكنت من تدمير 16 آلية ومصرع وجرح أكثر من 50 في جبهة الساحل الغربي شمال يختل.

© AP Photo/ Hani Mohammed الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 مدني بغارات التحالف العربي في اليمن

وقال راشد، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الجمعة،٢٩ديسمبر/ كانون الأول، تمكنت فصائل من الجيش واللجان الشعبية من تقطيع أوصال كتائب التحالف التي تقدمت في الساحل الغربي وكبدتها خسائر في العدة والعتاد وهو ما أحدث إنهيار شامل في صفوفهم وطلبوا الأمان عقب أحكام السيطرة عليهم وشل قدرتهم على المناورة والقتال.

وأضاف راشد، هم الآن محاصرين ويطالبون الجيش واللجان الشعبية بأن يقوموا بتسليم المدرعات مقابل الخروج بالأطقم العسكرية والانسحاب عن طريق البحر وهو المنفذ الوحيد لهم.

وأكد راشد، أن بارجات التحالف لم تتجرأ على الدخول في المياة اليمنية لإنقاذ قواتهم، لأنها تعلم ماينتظرها من منظومة الصواريخ "مندب1"، موضحا، أن الجيش واللجان الشعبية دعو بمكبرات الصوت من تبقى من قوات التحالف المحاصرين في الخوخة بالحديدة للإستسلام، كما تم السماح للصليب الأحمر بانتشال جثث القتلى التي تزيد عن 150 جثة في الخوخة بالحديدة.