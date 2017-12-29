غارات التحالف في اليمن تسفر عن مقتل 143 مدنيا خلال 6 أيام

صرحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز تروسيل، أن الغارات الجوية للتحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية أسفرت عن مقتل 143 مدنيا في اليمن خلال ستة أيام .