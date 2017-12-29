مقتل أمير "داعش" واثنين من مرافقيه بضربة جوية في ديالى

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أمير "داعش" في وادي ثلاب (85كم شمال شرقي بعقوبة) قتل مع اثنين من مرافقيه بقصف جوي استهدف مضافة للتنظيم في أطراف الوادي".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات أمنية مشتركة بدأت عملية تمشيط في منطقة القصف من أجل جلب الجثث وتدمير ما تبقى من المضافة".
وانهارت الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش" بشكل فعلي في يوليو/ تموز عندما طردت القوات العراقية التنظيم من الموصل التي كانت معقله الرئيس في العراق بعد معركة صعبة دامت 9 أشهر.
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