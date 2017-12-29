مصر...هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

أكدت مصادر في مديرية أمن القاهرة لـ"سبوتنيك" وقوع هجوم إرهابي في كنيسة "مارمينا العجايبي" في ضاحية حلوان.

وأشار المصدر لـ"سبوتنيك" إلى أن قوات الأمن تصدت للهجوم وأنهته بشكل سريع، وفتحت الطريق على الفور لسيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث.

وذكر المصدر الأمني أن القوات تمكنت من القضاء على 3 إرهابيين من منفذي الهجوم.

وقالت مصادر أمنية لقناة "إكسترا نيوز" إن ضابط ومجندين قتلا بعد تعرضهما لإطلاق النار.

🔴#عاجل|مراسل #اكسترا_نيوز:استشهاد ضابط ومجندين فى هجوم إرهابي على كنيسة ب #حلوان#eXtranews

​ونشرت صحف محلية مصرية صورا لمن وصفوه بأحد منفذي هجوم الكنسية.