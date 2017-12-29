مصر...هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

وأشار المصدر لـ"سبوتنيك" إلى أن قوات الأمن تصدت للهجوم وأنهته بشكل سريع، وفتحت الطريق على الفور لسيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث.
وذكر المصدر الأمني أن القوات تمكنت من القضاء على 3 إرهابيين من منفذي الهجوم.
وقالت مصادر أمنية لقناة "إكسترا نيوز" إن ضابط ومجندين قتلا بعد تعرضهما لإطلاق النار.
🔴#عاجل|مراسل #اكسترا_نيوز:استشهاد ضابط ومجندين فى هجوم إرهابي على كنيسة ب #حلوان#eXtranews
للبث المباشر:https://t.co/MI70ilgO0k pic.twitter.com/phM2I90IXG— eXtra news (@Extranewstv) December 29, 2017
🔴#عاجل|مصدر أمنى بالداخلية:مقتل إرهابي وهروب آخر في هجوم على كنيسة ب #حلوان#eXtranews
للبث المباشر:https://t.co/MI70ilgO0k pic.twitter.com/XvPNDl89B9— eXtra news (@Extranewstv) December 29, 2017
ونشرت صحف محلية مصرية صورا لمن وصفوه بأحد منفذي هجوم الكنسية.
مقتل الإرهابي مهاجم كنيسة حلوان https://t.co/3GVbbWWWO7 pic.twitter.com/VdgJGYsmLe— ALTahrer News (@altahrernews) December 29, 2017
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