مصدر: هجوم على كنيسة أخرى في حلوان

قال مصدر أمني، اليوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول، إن هجوما ثانيا وقع على كنيسة أخرى في منطقة "حلوان".

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH مصر...هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

أشار مصدر في مديرية أمن القاهرة في تصريح خاص لـ" سبوتنيك " إلى أن هجوما ثانيا وقع في منطقة "أطلس" بضاحية " حلوان " جنوبي القاهرة.

وتابع المصدر قائلا "الهجوم وقع على محل يملكه أقباط بجوار الكنيسة، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".

وأشار إلى أن الهجوم نفذه اثنين ملثمين على دراجة نارية.

يذكر أن مصدرا أمنيا أكد في وقت سابق، وقوع هجوم إرهابي على كنيسة "مارمينا العجايبي" في حلوان، وأسفر عن مقتل ضابط ومجندين وأحد منفذي الهجوم وهروب آخر.