تفاصيل الهجوم على كنيسة "مارمينا العجايبي" في حلوان

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الذي وقع على كنيسة مارمينا العجايبي في حلوان، وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين، بالإضافة لشرطي واحد، وتمكنت قوات الأمن من قتل 3 إرهابيين.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY مصر...هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

وأوضح المصدر، أنه بمجرد بدء الهجوم الإرهابي على الكنيسة ، استغاث إمام مسجد الدسوقي، القريب من الكنيسة بأهالي المنطقة، الذين هرعوا لمكان الحادث، وتصدوا مع الشرطة للإرهابيين، وتمكنوا من القبض على أحدهم.

ولفت المصدر الأمني إلى أن قوات الأمن تعاملت باحترافية عالية مع الإرهابيين، وتمكنت من التصدي للهجوم وإنهائه بشكل سريع، وفتحت الطريق على الفور لسيارات الإسعاف، التي هرعت إلى مكان الحادث لإجلاء القتلى والمصابين.

كما قال مصدر في مديرية أمن القاهرة في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن هجوم ثان وقع في منطقة "أطلس" بضاحية "حلوان" جنوبي القاهرة.

وتابع المصدر قائلا "الهجوم وقع على محل يملكه أقباط بجوار الكنيسة، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".

وأشار إلى أن الهجوم نفذه ملثمان على دراجة بخارية.