الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية شرقي غزة

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الدبابات الإسرائيلية استهدفت مواقعا تابعة لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة.

وكتب أدرعي على "تويتر" يقول "أغارت دبابات جيش الدفاع وطائرة سلاح الجو على موقعين تابعين لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة".

كما أوضح المتحدث أن هذه الغارات جاءت في أعقاب إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

#عاجل أغارت دبابات جيش الدفاع وطائرة سلاح الجو على موقعيْن تابعيْن لمنظمة #حماس الإرهابية في شمال قطاع #غزة. جاءت الغارات في أعقاب إطلاق الصواريخ باتجاه الاراضي الإسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 29, 2017

فيما قال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية شرقي غزة بعدة قذائف.

​وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان له، في وقت سابق، إنه "تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل. ومنظومة القبة الحديدة اعترضت صاروخين".