الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تعلن أسماء ضحايا هجوم مارمينا

صرحت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، اليوم الجمعة، إن 7 أشخاص قتلوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة "مارمينا" صباح اليوم.

وأوضحت الكنيسة في بيانها أنه "بخصوص الاعتداء على كنيسة الشهيد مارمينا ومحل يملكه مسيحي بحلوان، تعرضت الكنيسة صباح اليوم لاعتداء إرهابي بإطلاق أعيرة نارية، من قبل مجهولين، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص من القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة وخمسة من شعب الكنيسة، بالإضافة لعدد من المصابين".

وتابع البيان، "كما تعرض محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان، يملكه شخص مسيحي، لاعتداء آخر ما أدى إلى استشهاد شخصين".

وذكرت الكنيسة أسماء الضحايا وهم: عماد عبد الشهيد (45 عاما) وصفاء عبد الشهيد (43 عاما) ووديع القمص مرقس (65 عاما) وايفلين شكر الله (52 عاما) ووجيه اسحق (90 عاما) ورضا عبد الرحمن (45 عاما) من القوة الأمنية وروماني شاكر وعاطف شاكر.