بيان من السفارة السعودية عن "تدبير انقلاب في قطر"

علقت سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة، اليوم الجمعة، على الأنباء التي نشرتها صحيفة تركية تتحدث عن إحباط محاولة انقلاب في قطر.

وأكدت السفارة السعودية في تركيا أن ما نشرته مجلة "جارتشيك حياة" عن أن تركيا منعت الانقلاب في قطر ادعاءات باطلة ضد المملكة.

وذكرت السفارة، في بيان لها، أن ما نشرته المجلة بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، للكاتب محمد آجت، بعنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر"، يتضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة.

وأكد البيان رفض سفارة السعودية ما جاء في تلك المادة من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق أن أعلنت المملكة قطع علاقتها معها منذ يونيو/ حزيران الماضي.

​وأعربت سفارة السعودية في أنقرة عن استنكارها من الزج باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات، متابعة "لاسيما أن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا دافعت عنها هي نفسها نفت صحته".

كما دعت السفارة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية.