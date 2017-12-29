إصابة 12 فلسطينيا بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة

أصيب 12 فلسطينيا، اليوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول، بإصابات مختلفة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة.

© AP Photo/ Mahmoud Illean إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوقوع "3 إصابات بالرصاص الحي في الخليل، إحداها خطيرة جنوب الضفة الغربية، و4 إصابات طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في مستشفى رفيديا، وإصابة بالرصاص الحي في الكتف وصلت إلى مركز طوارئ حوارة شمال الضفة الغربية".

وكانت الاحتجاجات الفلسطينية قد تجددت، اليوم، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإصداره أوامر لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة.