تأهب في تونس خلال رأس السنة

صرح المسؤول الإعلامي لدى وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت إضافة تعزيزات أمنية بوحدات عسكرية على مستوى مختلف المنشآت السياحية في معظم الجهات التونسية تحسبا لاحتفالات رأس السنة الميلادية .

تونس —. وقال الشيباني في تصريحات صحفية للتلفزيون التونسي الرسمي أن هذه الوحدات تقوم بحماية المنشآت السياحية وتأمين السياح والمواطنين على سواء.

وأكد المسؤول التونسي على أن هناك تنسيق بين وزارات الداخلية والدفاع الوطني والسياحة، حيث تم وضع خطط مشتركة لتأمين المناطق السياحية على مستوى الجهات بين المؤسسات الأمنية والجيش علاوة على تأمين الحدود البحرية والبرية.

وفي سياق ذي صلة، ذكر الشيباني بتأمين الدورة الـ 50 لمهرجان الصحراء الدولي بمنطقة ّ دوز " جنوب البلاد الذي يحضره هذه السنة أزيد من 45 ألف من تونسيين وأجانب.

ويذكر أن تونس شهدت عمليات إرهابية أعظمها ما وقع، في شهر يونيو/حزيران 2015، على أثر الهجوم المسلح على فندقين بمنتجع بولاية سوسة بالساحل الشمال لتونس حيث أودى بحياة 39 شخص أغلبهم سياح بريطانيين وكذا فرنسيين وألمان وبلجيكيين.