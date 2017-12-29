السفارة الأمريكية في القاهرة تدين الهجوم على كنيسة مارمينا

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة لها على "تويتر"، "تدين السفارة الأمريكية بأشد عبارات الإدانة هجوم اليوم الإرهابي على إحدى الكنائس بحلوان بجنوب القاهرة".
كما أعربت السفارة عن تعازيها لأسر وعائلات الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تقف بقوة مع الشعب المصري في مواجهة هذه الهجمات الجبانة".
تدين السفارة الأمريكية بأشد عبارات الإدانة هجوم اليوم الإرهابي على إحدى الكنائس بحلوان بجنوب القاهرة. إننا نعرب عن تعازينا لأسر وعائلات الضحايا ونتمنى سرعة الشفاء للمصابين. الولايات المتحدة تقف بقوة مع الشعب المصري في مواجهة هذة الهجمات الجبانة.— US Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) December 29, 2017
وكان هجوم إرهابي قد استهدف كنيسة مارمينا في حلوان جنوبي القاهرة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن و6 مواطنين مدنيين، وإصابة 4 أشخاص بينهم رجل أمن.
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