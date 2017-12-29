السفارة الأمريكية في القاهرة تدين الهجوم على كنيسة مارمينا

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، اليوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان جنوبي القاهرة.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة لها على "تويتر"، "تدين السفارة الأمريكية بأشد عبارات الإدانة هجوم اليوم الإرهابي على إحدى الكنائس بحلوان بجنوب القاهرة".

كما أعربت السفارة عن تعازيها لأسر وعائلات الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تقف بقوة مع الشعب المصري في مواجهة هذه الهجمات الجبانة".

تدين السفارة الأمريكية بأشد عبارات الإدانة هجوم اليوم الإرهابي على إحدى الكنائس بحلوان بجنوب القاهرة. إننا نعرب عن تعازينا لأسر وعائلات الضحايا ونتمنى سرعة الشفاء للمصابين. الولايات المتحدة تقف بقوة مع الشعب المصري في مواجهة هذة الهجمات الجبانة. — US Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) December 29, 2017

​وكان هجوم إرهابي قد استهدف كنيسة مارمينا في حلوان جنوبي القاهرة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن و6 مواطنين مدنيين، وإصابة 4 أشخاص بينهم رجل أمن.