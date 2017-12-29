السعودية تدين الهجوم على كنيسة مارمينا

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان جنوبي القاهرة.

نقلت وكالة أنباء "واس" السعودية الرسمية "تصريحا لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية أعلن فيه إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للهجوم الإرهابي على كنسية بحلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة".

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين وبشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة جنوب #القاهرة.https://t.co/dnvzNd3YfJ#واس — واس (@spagov) December 29, 2017

​وجدد المصدر وقوف المملكة مع الشقيقة مصر ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.

وكان هجوم إرهابي قد استهدف كنيسة مارمينا في حلوان جنوبي القاهرة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن و6 مواطنين مدنيين، وإصابة 4 أشخاص بينهم رجل أمن.