محلل سياسي سعودي يصف دور الأمم المتحدة في اليمن بـ"المشبوه"

قال الكاتب الصحفي أكرم الحاج لبرنامج "في العمق" عبر أثير "سبوتنيك"، إن تقرير الأمم المتحده حول اليمن خطير.

© REUTERS/ Khaled Abdullah غارات التحالف في اليمن تسفر عن مقتل 143 مدنيا خلال 6 أيام

وأضاف أن أرواح الأطفال والنساء الذين سقطوا نتيجه قصف التحالف العربي لايمكن السكوت عنها. وقال: "هم يقولون إنها حدثت نتيجة خطأ، لكن قوات التحالف هي المتسببة في ذلك حتى لو كان عن طريق الخطأ".

وأشار الحاج إلى أن "جماعة أنصار الله أيضًا تقول أنها تقتل أبرياء مدنيين عن طريق الخطأ ولذلك فالطرفين على خطأ وهذا ما يجر اليمن إلى مجاعة إنسانية وخاصة بعد حصار ميناء الحديدة".

وقال أكرم الحاج في لراديو "سبوتنك" إن "الأمم المتحدة متخاذلة في حسم الجدل حول ميناء الحديدة والصراع الحاصل بين الأمم المتحده والتحالف يجعل من ميناء الحديدة شماعة بين كل الأطراف لذلك تبقى المساعدات الإنسانية معلقة ولا تدخل اليمن في ظل حرب دائرة بين كل الأطراف".

وأوضح أن "التحالف العربي يقدم المساعدات الإنسانية لمحافظات الجنوب فقط ولكن المحافظات الشمالية وهي الأكثر احتياجا لا تصل لها المساعدات".

وأضاف أن "منظمة الغذاء العالمي تقدم المساعدات ولكنها لم تصل منذ أشهر نتيجة لإغلاق ميناء الحديدة وأيضا إغلاق مطار صنعاء للآن ما يضاعف من التدهور الإنساني.

خالد باطرفي المحلل السياسي والمحاضر بجامعة الفيصل بالرياض قال لـ"سبوتنيك" إن "الأمم المتحدة لها دور مشبوه ضد الجاليات الإسلامية في أكثر من مكان. وهي التي أوصلت المنطقة لذلك بعد أن أخذت ملف الإشراف عى اليمن وأوصلته إلى مرحلة خطيرة".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تتعامل مع حكومة الحوثيين كحكومة شرعيىة ودافعت عنها في المحافل الدولية والصواريخ تدخل عن طريق جيبوتي عبر ميناء الحديدة وخاصة الذي أطلق على السعودية". "لذلك جاء قرار التحالف منع المساعدات إلى ميناء الحديدة مؤقتا حتى يتم السيطرة على دخول الأسلحة من خلاله وحتى تصل المساعدات لمستحقيها".