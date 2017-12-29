الصليب الأحمر: استكمال إجلاء المرضى من الغوطة الشرقية إلى مشافي دمشق

© AFP 2017/ Pierre Boussel فرنسا تستنكر حصار المدنيين في الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وأعلنت اللجنة أنها استكملت عملية إجلاء 29 مريضا من الغوطة الشرقية إلى مشافي دمشق، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.

ولفتت لجنة الصليب الأحمر إلى أن معظم المرضى من الأطفال، بالإضافة إلى مرافقيهم، مشيرة إلى أن العدد الكلي لمن تم إجلاؤهم من الغوطة وصل إلى 85 شخصا.

وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على "تويتر": "تم إجلاء 85 مدنيا، بينهم 29 مريضا في حالة حرجة، ونقلهم من الغوطة الشرقية لمشافي دمشق، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري".



