الرئيس الفلسطيني يدين استهداف كنيسة "مارمينا" المصرية

أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استهداف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوب القاهرة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تعلن أسماء ضحايا هجوم مارمينا

رام الله — سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن الرئيس محمود عباس استنكر باسمه وباسم دولة فلسطين وشعبها هذه الهجمات الإرهابية.

وأكد الرئيس عباس وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حربهم ضد الإرهاب وضد من يحاول خلق الفتنة والمس بالنسيج الاجتماعي.

وأعرب عباس عن ثقته بأن هذه الهجمات الإرهابية لن تزعزع عزيمة مصر في مكافحة الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وأن هذا البلد سينتصر عاجلا على من يستهدفون أمنه واستقراره ومسيرته التنموية.