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    الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين

    "أنصار الله" تقصف معسكرا للجيش السعودي بالصواريخ

    © AP Photo/ Hani Mohammed
    العالم العربي
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    نقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عن مصدر عسكري، قوله إن "القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية أطلقت صلية من صواريخ كاتيوشا على معسكر الحاجر السعودي في عسير، مستهدفة تجمعات للجيش السعودي في المعسكر".

    وقال المصدر إن القصف الصاروخي أصاب أهدافه بدقة، وأوقع خسائر مادية وبشرية في صفوف وعتاد الجيش السعودي.

    الجيش السعودي
    © AFP 2017/
    مأزق الردع السعودي...الخلل الذي يمنع انتصار المملكة في الحروب

    وذكرت القناة أن "مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية قد استهدفت في وقت سابق من الجمعة، تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدة مواقع بعسير وجيزان ونجران وحققت إصابات مباشرة"، على حد قولها.

     وقالت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله" إن "وحدة الصواريخ أطلقت، فجر الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، صاروخاً باليستياً نوع "قاهر M2 " مداه 400 كيلومتر المطور محلياً عن منظومة "سام 2" للدفاع الجوي الروسية الصنع، على معسكر الرويك في محافظة مأرب، والذي يعد إحدى قواعد التحالف العربي في المحافظة".

    وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف، الأربعاء، العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن جماعة "انصار الله" أطلقت 83 صاروخا باليستيا صوب المملكة العربية السعودية.

    انظر أيضا:

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