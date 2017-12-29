حكومة اليمن تشكك في تضخيم عدد قتلى هجوم جوي للتحالف في تعز

وشكك المسؤولون في عدد القتلى الذي أعلنته الأمم المتحدة وهو 56، حسب "رويترز".

وقال منسق الأمم المتحدة في اليمن جيمي مكجولدريك، يوم الخميس، إن 56 كانوا بين 109 مدنيين قتلوا في هجمات جوية بقيادة السعودية خلال الأيام الـ10 الماضية.

ويشهد اليمن حربا بين جماعة "أنصار الله" وحكومة الرئيس هادي التي يدعمها تحالف تقوده السعودية، شن آلاف الغارات الجوية.

لكن مسؤولي الحكومة قالوا إن هجوم يوم الثلاثاء على السوق المزدحمة في قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، كان يستهدف على ما يبدو مركبة عسكرية لأنصار الله.

وقال أحد المسؤولين: "مرت شاحنة عسكرية حوثية عبر السوق قبل عشر دقائق من القصف.. قتل 32 شخصا وأصيب 25".

وأضاف أن السوق كانت مغلقة في ذلك الوقت، لكن عددا غير معتاد من الناس تجمعوا هناك لفحص الأضرار الناجمة عن ضربة جوية نفذت قبلها بليلة.

وتقول الأمم المتحدة إن حملة التحالف أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.

وقال متحدث باسم التحالف في أعقاب بيان الأمم المتحدة: "هذا البيان يثير حالة شك مستمر في المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة ويطعن في مصداقيتها".