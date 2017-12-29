وزارة الإحصاء القطرية: بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر تعافي اقتصادنا من المقاطعة

وتعافى الاقتصاد القطري من مقاطعة تفرضها أربع دول عربية، حسب "رويترز".
وزاد الناتج المحلي الإجمالي، المعدل في ضوء التضخم، 1.9 %، مقارنة مع مستواه قبل عام في الربع الثالث من 2017.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.5 %على أساس ربع سنوي، مقارنة مع نمو بلغ 0.2 % في الربع الثاني، من 2017، حسب "رويترز".
وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر، في الخامس من يونيو/ حزيران، مما ألحق أضرارا بواردات الدوحة وأثار عمليات سحب لودائع بمليارات الدولارات من بنوك قطرية.
وكانت المقاطعة أضرت بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2017.
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