وزارة الإحصاء القطرية: بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر تعافي اقتصادنا من المقاطعة

أظهرت بيانات من وزارة الإحصاء، اليوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول، أن اقتصاد قطر تعافى إلى حد كبير.

وتعافى الاقتصاد القطري من مقاطعة تفرضها أربع دول عربية، حسب "رويترز".

وزاد الناتج المحلي الإجمالي، المعدل في ضوء التضخم، 1.9 %، مقارنة مع مستواه قبل عام في الربع الثالث من 2017.

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ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.5 %على أساس ربع سنوي، مقارنة مع نمو بلغ 0.2 % في الربع الثاني، من 2017، حسب "رويترز".

وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر، في الخامس من يونيو/ حزيران، مما ألحق أضرارا بواردات الدوحة وأثار عمليات سحب لودائع بمليارات الدولارات من بنوك قطرية.

وكانت المقاطعة أضرت بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2017.