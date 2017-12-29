"داعش" يتبنى الهجوم على كنيسة حلوان

أعلنت وسائل إعلام تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع، صباح اليوم الجمعة، على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أوردت "رويترز".

وكانت وزارة الداخلية المصرية ومسؤولون كنسيون قد قالوا إن مسلحا أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة، فقتل تسعة أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.