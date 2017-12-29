رئيس وزراء إيطاليا لبارزاني: نأمل بدء الحوار بين بغداد وأربيل في أسرع وقت

أعرب رئيس وزراء إيطاليا، باولو جينتيلوني، عن أمله في بدء الحوار بين سلطات بغداد ومسؤولي إقليم كردستان العراقي.

بغداد- سبوتنيك. ويأمل رئيس وزراء إيطاليا، باولو جينتيلوني، بدء الحوار بين السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان العراقي في أسرع وقت، مؤكدا على أهمية تسوية جميع المشاكل مع الحفاظ على وحدة أراضي العراق.

وجاء في رسالة باولو جينتيلوني لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني: "نحن مع المجتمع الدولي نأمل أن يبدأ الحوار بين بغداد وأربيل بأسرع وقت لحلحلة جميع المشاكل العالقة في إطار عراق موحد فدرالي وديمقراطي على أساس الدستور العراقي لسنة 2005".

وأضاف جينتيلوني في رسالته: "نحفز جميع الاطراف السياسية أن يبدأوا الحوار وأن يتعاونوا فيما بينهم".

© AP Photo/ البارزاني يؤكد مجددا استعداد إقليم كردستان للحوار مع بغداد بشأن المطارات

وتابع جينتيلوني: "مواجهة الإرهاب تبقى النقطة المشتركة بيننا ونحن راضون جدا بالخطوات المتخذة من الناحية العسكرية لتحرير آخر مدينة كانت قد احتلت من قبل داعش".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن "استقرار المناطق المحررة هو عامل أساسي لعودة النازحين والحد من عودة تهديد الإرهاب.

وأكد جينتيلوني لبرازاني أن إيطاليا ستبقى تقوم بإعداد وتدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية وإقليم كوردستان، في الصف الأمامي لمواجهة الإرهاب".