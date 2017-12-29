ترامب يتصل بالسيسي

أتصل الرئيس الأمريكي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أعرب خلاله ترامب عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا فى منطقة حلوان بالقاهرة.

موسكو — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، "أتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسى، مؤكداً تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب، وأعرب عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان".

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH "داعش" يتبنى الهجوم على كنيسة حلوان

بالمقابل أعرب السيسى للرئيس الأمريكي عن خالص الامتنان على تعازيه ومواساته، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه من جذوره.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ومسؤولون كنسيون، أن مسلحا أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون كنيسة للأقباط الأرثوذكس في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة الجمعة فقتل 9 أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.

وقال بيان للداخلية، إن نتائج البحث عن تحديد هوية المنفذ، الذي اعتقل بعد أن أصيب برصاص رجال الأمن المكلفين حماية الكنيسة، كشفت أنه يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى.

وأضاف انه من مواليد 4/7/1984، وهو "عامل ألوميتال"، له محل إقامة بشارع منشية السلام حلوان القاهرة واتخاذه عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه".