رسالة من بن سلمان إلى السيسي

وأرسل بن سلمان برقية عزاء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت 30 ديسمبر/ كانون الأول يعزيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان جنوب القاهرة، حسب واس.
وقال ولي العهد: "علمت ببالغ الحزن بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".
وأعرب ولى العهد السعودي عن تنديده الشديد بهذا العمل الإرهابي المشين".
وقال بن سلمان: "أبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب ".
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