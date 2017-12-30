رسالة من بن سلمان إلى السيسي

وأرسل بن سلمان برقية عزاء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت 30 ديسمبر/ كانون الأول يعزيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان جنوب القاهرة، حسب واس.

وقال ولي العهد: "علمت ببالغ الحزن بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

وأعرب ولى العهد السعودي عن تنديده الشديد بهذا العمل الإرهابي المشين".

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH مصر...هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان

وقال بن سلمان: "أبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب ".