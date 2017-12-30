"أنصار الله": أسقطنا طائرة تجسس للتحالف

صنعاء — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، منتصف ليلة السبت 30 ديسمبر/ كانون الأول، إن مسلحي الجماعة أسقطوا طائرة تجسس للتحالف في منطقة الجمارك بمنفذ حرض الحدودي مع السعودية.

ولم تشر القناة إلى نوع الطائرة ولا إلى الكيفية التي تم إسقاطها بها.