الخطوط الكويتية تعود الى الأجواء العراقية

أعلنت وزارة النقل العراقية أن الخطوط الجوية الكويتية بدأت في استخدام الأجواء العراقية في معظم رحلاتها المتجهة إلى دول عربية وأوروبية، موضحة أن أجواء بغداد أصبحت آمنة تماما.

© AP Photo/ Karim Kadim العراق يستأنف دفع تعويضات حرب الخليج إلى الكويت

القاهرة-وكانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت حظر الطيران داخل الأجواء العراقية في أب/أغسطس 2014، إثر تنامي نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش- المحظور في روسيا وعدد من الدول)، وبدء الحرب ضده في العراق، خوفا على حياة وسلامة المسافرين.

وذكر بيان لوزارة النقل العراقية، اليوم السبت، إن "الخطوط الجوية الكويتية، بدأت أمس الجمعة، باستخدام الأجواء العراقية في رحلاتها المتوجهة إلى بعض الدول العربية والأجنبية".

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي عباس عمران إنه "بإشراف ومتابعة وزير النقل كاظم فنجان الحمامي باشرت الخطوط الجوية الكويتية بالعبور فوق الأجواء العراقية في معظم رحلاتها المتوجهة إلى أوروبا وبعض الدول العربية"، بحسب البيان.

وأضاف عمران أن "الخطوط الجوية الهولندية بدأت قبل عدة أيام باستخدام الأجواء العراقية، ولاحقاً ستبدأ الكثير من الدول باستخدام الأجواء في أغلب رحلاتها"، مشددا "الأجواء العراقية باتت آمنة 100 بالمئة".

وألغت الإمارات حظر الطيران داخل الأجواء العراقية، الشهر الماضي، بعد اقتراب العمليات العسكرية ضد "داعش" من الانتهاء، بعد أكثر من 3 سنوات على تطبيق القرار التي اتخذ خشية استهداف الرحلات المدنية بالصواريخ.

وأعلن العراق انتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب، خلال عرض عسكري بعنوان "يوم النصر" في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد قرابة 3 سنوات من الحرب ضد "داعش".