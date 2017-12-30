بوتين يهنئ دول العالم بمناسبة رأس السنة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تهنئته للرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، أن الحوار بين موسكو وواشنطن مطلوب لمواجهة التحديات العالمية.

© Sputnik. Michael Klimentyev كيف يحتفل بوتين بالسنة الجديدة

موسكو —. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "في التهنئة التي وجهت لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، تم التأكيد على أن الزعيم الروسي واثق من أن بناء حوار روسي — أميركي بناء في الوضع الدولي الحالي المعقد مهم بشكل خاص لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم وإيجاد حلول مناسبة للتحديات والمخاطر الدولية".

كما اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الصيني وهنئه برأس السنة، وأكد أن روسيا مستعدة وجاهزة دائما لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "رئيس الدولة الروسية، أكد على استعداده لمواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الواسعة والمتميزة بثقة متبادلة بين روسيا والصين فيما يصب في مصلحة شعبينا".

كما هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة عبد الميلاد، والعام الجديد القادم، وأكد أن روسيا ستواصل دعم سوريا للحفاظ على سيادتها. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "في التهنئة التي وجهت للرئيس السوري بشار الأسد.. أكد بوتين على أن روسيا ستواصل تقديم مختلف الدعم للجمهورية العربية السورية لحماية سيادتها، ووحدة أراضيها، وتقدم التسوية السياسية، وكذلك في جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني".

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة العام الجديد القادم، وأكد أنه تم في العام الماضي التقدم بشكل ملموس في العلاقات الثنائية. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "إن التعاون الوثيق بين دولتينا يسمح بوضع حاجز متين أمام استمرار انتشار خطر الإرهاب في الشرق الأوسط، وخلق ظروف لإطلاق العملية السياسية للتسوية السورية".

وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني، فرانس فالتر — شتاينماير، بمناسبة عيد الميلاد والسنة الجديدة القادمة، مؤكدا على الاستعداد لمواصلة الحوار والعمل المشترك.

وجاء في بيان الكرملين: "بوتين يؤكد استعداده لمواصلة الحوار والعمل المشترك، وأعرب عن أمله في أن روسيا وألمانيا ستتمكنان بالعام الجديد من تسوية القضايا الملحة بالعلاقات الثنائية، والقضايا الدولية والإقليمية بشكل يلبي مصالح شعبي الدولتين ويساهم في تعزيز الاستقرار في أوروبا وخارجها".



كما هنأ الرئيس الروسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد أنه في انتظار زيارته لروسيا. وجاء في البيان: "إن لقاءنا في فرساي والاتصالات الهاتفية سمحت بمناقشة العديد من القضايا الملحة للعلاقات الثنائية، والمشاكل الدولية القائمة. أعول على مواصلة الحوار البناء معك والعمل المشارك لتعزيز العلاقات الروسية الفرنسية، وأنتظر زيارتك لروسيا".

كما هنأ الرئيس الروسي الملكة الإنجليزية إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وجاء في البيان: "كما هنأ رئيس الدولة الروسية بمناسبة عيد الميلاد وأعياد رأس السنة ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء ماي.. مؤكدا أن تعزيز التعاون الروسي — البريطاني يبلي المصالح الحقيقية لشعبي دولتينا وأوروبا بأكملها".

كما هنأ الرئيس الروسي رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، مؤكدا أنه يعول على مواصلة العمل لتوفير الأمن في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الكرملين: "في تهنئته لرئيس الوزراء لدولة إسرائيل، بنيامين نتانياهو، أكد فلاديمير بوتين أنه يعول على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجال السياسي، والتجاري — الاقتصادي، والانساني، وفي مجالات أخرى، وكذلك التعاون في جهود توفير الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".