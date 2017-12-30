الخارجية الروسية: ملتزمون بنظام العقوبات بحق كوريا الشمالية بشكل كامل

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بنظام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

© Sputnik. Vitaliy Belousov الخارجية الروسية: موسكو سترد حتما على توسيع قائمة العقوبات الأميركية عليها

وأوضح المكتب الصحفي للوزارة لـ "سبوتنيك" اليوم السبت، أن "روسيا تلتزم بنظام العقوبات بشكل كامل ودقيق، نود التذكير بأن هناك حصص على تصدير النفط، لكنه لا وجود حظر كامل (بحسب القرار رقم 2397)، وتتولى اللجنة 171 متابعة تنفيذ نظام العقوبات".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر عقوبات جديدة على بيونغيانغ الجمعة قبل الماضية (22 ديسمبر/ كانون الأول) ردا على تجاربها الصاروخية.

وصوت أعضاء مجلس الأمن، ويضم 15 دولة، بالإجماع لصالح فرض العقوبات التي تتضمن تقليص واردات الوقود بنسبة تصل إلى 90%.

وتخضع بيونج يانج بالفعل لعقوبات من جهات عدة مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.