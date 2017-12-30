الحشد الشعبي يعثر على كميات من الأسلحة في الحويجة بعد أكثر من شهرين على تحريرها

عثرت قوات الحشد الشعبي العراقية على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد في قضاء الحويجة وناحية الرياض بمحافظة كركوك، شمالي البلاد، بعد أكثر من شهرين على تحريرهما من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الحشد، اليوم السبت، إن "اللواء 16 بالحشد عثر على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد في الحويجة، والرياض"، لافتاً إلى أن ذلك تم "أثناء عمليات البحث عن المطلوبين اليوم بناء على معلومات استخباراتية".

© AFP 2017/ Ahmad al-Rubaye قوات الحشد الشعبي في العراق ترسل تعزيزات إلى الحدود السورية

وأضاف البيان أن الأسلحة عثر عليها في "منطقة ياراغون، ومنطقة المرة، التابعتين لناحية الرشاد، وقضاء الحويجة، في محافظة كركوك".

كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي تحرير قضاء الحويجة بالكامل، وجبال حمرين ومكحول، وانتهاء العمليات العسكرية غرب كركوك.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش المختلفة على كافة الجبهات، بحثا عن مطلوبين وعناصر "داعش" الهاربة من العدالة، ولقطع الطريق على عودة عناصر إرهابية أو اندساسها وسط المدنيين.

وكانت قوات الحشد الشعبي عثرت على عدة مقابر جماعية وأنفاق وغرف ضيافة تابعة لعناصر "داعش" في الحويجة والجبال المحيطة بعد أيام من إعلان النصر النهائي على التنظيم في أنحاء البلاد في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.