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14:52 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    حيدر العبادي

    العبادي: العراق لا يستجدي الدعم من أية دولة فالوقوف معنا بوجه الإرهاب مصلحة للجميع

    © REUTERS/ KHALID AL-MOUSILY
    العالم العربي
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    أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي أن بلاده لا تستجدي دعم دول العالم في مواجهة الإرهاب، مشدداً على أن "من مصلحتهم إسنادنا ضد الإرهاب".

    القاهرة — سبوتنيك. وقال العبادي، بحسب بيان صادر عن مكتبه خلال حضوره، اليوم السبت، مهرجان "النصر الحاسم" الذي أقامته فرقة العباس القتالية، إحدى أكبر مجموعات الحشد الشعبي، إن "وقوف الدول والعالم معنا هو لمصلحتهم، وهناك مؤتمرات خارجية لدعم العراق، إننا لا نستجدي الإسناد إنما من مصلحة الدول أن تدعمنا".

    رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
    © AP Photo/ Hadi Mizban
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    وتابع العبادي "بدماء الشهداء والجرحى وسواعد قواتنا البطلة أبعدنا خطر الإرهاب عن بلدنا وعن العالم".

    وأكد العبادي أن "الفاسدين ومن استولوا على أموال الدولة هم من سببوا هذه الكوارث، فداعش لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد".

    وأضاف رئيس مجلس الوزراء "النصر تحقق عندما وقف الحشد مع الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب ومع الشرطة والعشائر والبيشمركة لتحرير الموصل"، مبينا أن "أبناء الشهداء وعوائلهم والجرحى أمانة في أعناقنا ورعايتهم واجبنا وواجب الجميع".

    وحذر العبادي "من أصوات نشاز تريد أن تضيع هذه الانتصارات"، متابعا "أبناء الوسط والجنوب عندما هبوا لتحرير المناطق التي احتلتها "داعش" لم يفكروا بأمور سياسية إنما قاتلوا من أجل الوطن والمقدسات".

    رئيس الحكومة حيدر العبادي
    © AFP 2017/ Adam Berry
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    ولفت العبادي إلى أن "الإعمار سيشمل جميع المحافظات لأن جميعها قد تضررت"، محذرا من "الفكر المنحرف وخطورته، مؤكدا ضرورة الاستمرار باليقظة والحذر"، مستكملا حديثه "علينا ألا نهدأ أبدا وسنستمر لحين القضاء على آخر إرهابي".

    وكان العبادي أعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري انتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب والانتصار بشكل نهائي على "داعش"، بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضده في أنحاء شاسعة من شمال ووسط وغرب البلاد.

    ولعبت فرقة العباس القتالية دورا كبيرا في تحرير قضاء تلعفر، التابع لمحافظة نينوى، شمال البلاد، وقضاءي القائم وراوة التابعين لمحافظة الأنبار على الحدود العراقية السورية، فيما أعلنت في 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري انتهاء المهام الموكلة إليها على الحدود.

    انظر أيضا:

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    أخبار العراق اليوم, حيدر العبادي, العراق
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