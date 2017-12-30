قوات هادي تسيطر على منطقة اليتمة بمحافظة الجوف الحدودية

تمكنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي من السيطرة على منطقة هامة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

© AFP 2017/ Mohammed Huwais قصف صاروخي لـلحوثيين على قوات الرئيس هادي شرق صنعاء

صنعاء —. وأكد مصدر عسكري لوكالة ـ"سبوتنيك" أن الجيش اليمني تمكن اليوم السبت عقب معارك عنيفة مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، من استعادة السيطرة على منطقة اليتمة التي تعد مركز تجمع للحوثيين في مديرية خب والشعف".

وأضاف المصدر أن "طيران التحالف ساند الجيش اليمني خلال معارك السيطرة على اليتمة، حيث استهدف بغارات مواقع وآليات لمسلحي "أنصار الله" أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب معدات عسكرية.