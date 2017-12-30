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13:26 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    سوريا تدشن بئري غاز بريف حمص الشرقي

    وزير النفط السوري: نريد استثمار موقعنا الجغرافي لتصدير النفط والغاز عبر الموانئ السورية

    © Sputnik. Mohammad Maarouf
    العالم العربي
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    أعلن وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، أن سوريا تريد استثمار موقعها الجغرافي لتصدير النفط والغاز عبر موانئها.

    جهاز استخراج النفط
    © AFP 2017/ Karen Bleier
    قطاع النفط في سوريا تعرض لتدمير ممنهج والخسائر تخطت 68 مليار دولار
    دمشق — سبوتنيك. وقال غانم في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك":

    نخطط للاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا، ونعمل على تنفيذ مشروع نقل النفط العراقي عبر سوريا إلى موانئ التصدير السورية، ومشروع تصدير الغاز العراقي عبر الأراضي السورية إلى سوريا ودول أخرى.

    وذكر غانم أنه تم التوقيع على مشروع تصدير الغاز العراقي عبر الأراضي السورية إلى سوريا ودول أخرى".

    هذا وعقدت اللجنة الروسية — السورية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري دورتها العاشرة في مدينة سوتشي في فترة 8-9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبحثت جملة من مواضيع التعاون، من بينها التعاون في مجال الطاقة، كما أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بهدف رفع حجم التبادل الجاري الثنائي وتعزيز مستوى علاقات تجارية واقتصادية بين البلدين.

    والجدير بالذكر أن قطاع النفط كان يعد قبل اندلاع الحرب في البلاد من أهم ركائز أساسية لاقتصاد سوريا، حيث تقع معظم احتياطيات النفط في شرق البلاد بالقرب من حدودها مع العراق، كما ثمة هناك عدد من حقول صغيرة وسط البلاد، وتعتمد سوريا بشكل أساسي على ثلاثة مواني بحرية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط لاستيراد وتصدير النفط، وهي بانياس وطرطوس واللاذقية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الغاز والنفط في الشرق الأوسط, أخبار التنمية في سوريا, الحكومة السورية, وزير النفط السوري علي غانم, سوريا
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