الحريري يوجه رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم السبت، 30 ديسمبر/كانون الأول، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH "داعش" يتبنى الهجوم على كنيسة حلوان

ووجه الحريري برقية إلى السيسي، أدان فيها الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة مار مينا في مدينة حلوان ، وعبّر عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعبا، وذلك وفقا لموقع جريدة المستقبل.

وقال: "إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار مينا في مدينة حلوان هو حلقة في مسلسل جبان لن ينال من مصر ووحدة شعبها، مهما تصاعدت موجات التخريب والضلال. إنني إذ أدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، وأعبر عن الوقوف إلى جانب مصر وقيادتها للاقتصاص من الإرهاب وأدواته وتنظيماته، أتوجه من سيادتكم، باسمي وباسم الحكومة اللبنانية، بأحر التعازي القلبية بالشهداء الذي سقطوا، والتضامن عبركم مع عائلات الضحايا ومع الإخوة في الكنيسة القبطية، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحمي مصر في ظل قيادتكم من كل شر".

وكان تنظيم "داعش الإرهابي" قد أعلن مسؤوليته عن هجوم وقع على كنيسة مارمينا في حلوان بجنوب العاصمة المصرية القاهرة وأسفر على مقتل 9 أشخاص، وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، إن "قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم واعتقلته".



