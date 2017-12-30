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16:53 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    طائرة حربية سعودية

    ضابط يمني يكشف تفاصيل إسقاط طائرة التجسس السعودية

    © REUTERS/ Saudi Press Agency/Handout via Reuters
    العالم العربي
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    قال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، أن الدفاعات الأرضية أسقطت فجر اليوم طائرة تجسس سعودية "بدون طيار" بمديرية حرض بمحافظة حجة وهو ما يؤكد عمليات التطوير المستمرة للدفاعات الجوية.

    مقاتلو أنصار الله
    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    "أنصار الله": أسقطنا طائرة تجسس للتحالف
    وتابع راشد،  في اتصال هاتفي مع سبوتنيك، اليوم السبت، 30 ديسمبر/ كانون الأول، أن الدفاعات الأرضية قامت بإسقاط طائرة التجسس السعودية أثناء قيامها بجمع معلومات حول أماكن تمركز الوحدات العسكرية، وهنا تمكنت النيران الأرضية من إسقاطها والتحفظ على المعلومات والخرائط التي كانت تحوزها.

    وقال راشد، إن لدى الجيش مجموعة من "القناصات" التي تتعامل مع الأهداف الجوية ويصل مدى نيرانها إلى ما يقارب 5م، والبعض الآخر يصل مداه إلى 1600متر، وتلك المضادات تتعامل مع الأهداف الجوية المنخفضة، لكنها لا تستطيع إسقاط الأهداف الجوية المرتفعة والتي يستخدمها التحالف لقصف الأهداف دون أن تتعرض تلك الطائرة للنيران الأرضية.

    وأشار راشد، إلى أن عمل الدفاعات الأرضية معقد جداً، وقد استطعنا خلال الفترة إسقاط 12 من طائرات الأباتشي وهو ما أدى لتحييدها، أو الطيران من مسافات بعيدة، وهو ما يجعل إصابتها للأهداف غير دقيقة، وهناك تركيز كبير من مجلس قيادة الثورة على تطوير الدفاع الجوى لأنه أحد أهم ركائز الدولة ذات السيادة.

    هذا وسبق أن أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية عدد من الطائرات التجسسية من ضمنها إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من إم كيو ريبر الأكثر تطورا في العالم في منطقة جدر شمال العاصمة صنعاء مطلع أكتوبر/كاون الأول الماضي.

    انظر أيضا:

    لحظة إسقاط طائرة سعودية من طراز F15 (فيديو)
    المتحدث باسم الجيش اليمني يكشف تفاصيل إسقاط طائرة سعودية من طراز F15 (فيديو)
    إسقاط طائرة أباتشي سعودية ومقتل 13 جندياً سعودياً
    مواقع إخبارية: إسقاط طائرة مقاتلة سعودية قرب العاصمة اليمنية
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