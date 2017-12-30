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17:57 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    اليمن

    عسكري يمني: مقتل أكثر من 700 فرد من التحالف في الخوخة

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    قال مصدر عسكري، إن الجيش اليمني واللجان الشعبية، تمكنوا من السيطرة الكاملة على مديرية "الخوخة" بمحافظة الحديدة، وتم تمزيق قوات التحالف ومنعهم من التقدم.

    أنصار الله
    © AP Photo/ Hani Mohammed
    حكومة اليمن تشكك في تضخيم عدد قتلى هجوم جوي للتحالف في تعز
    وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك، أن كتائب التحالف التي حاولت التقدم في الساحل الغربي لحقت بها خسائر فادحة، فقد قتل أكثر من 700 فرد من تلك القوات، والآن تم السيطرة على أهم المعسكرات شمال "يختل"، وتم تدمير عدد كبير من الآليات والعتاد العسكري.

    وأكد المصدر، مقتل "علي فضل الهيش " قائد الكتيبة الثالثة الإماراتية في لواء العمالقة  الجنوبي في جبهة الساحل الغربي.

    وحول ما تردد عن هروب عدد من الجنوبيين، من معسكرات التدريب بالسعودية، قال المصدر، أن الجنوبيين تم الزج بهم مرغمين على الحرب بإغراءات بسيطة لا تتجاوز 100 دولار في الشهر، وقد كان هؤلاء في المقدمة في كل الجبهات وتم قتل وإصابة ما يقرب من عشرة آلاف منهم، وفي الآونة الأخيرة تم نقل حوالي 2000 غلى معسكرات تدريب سعودية في جيزان، بدعوى تدريبهم على مكافحة الإرهاب وبعدها إعادتهم إلى الجنوب، وهو ما لم يحدث على الأرض، فتم تدريبهم والدفع بهم لجبهة القتال بين السعودية واليمن.

    وأوضح المصدر، بعد اكتشافهم للأمر هرب الكثير منهم، وقام البعض بتسليم نفسه ومنهم من نجا ووصل إلى الجنوب وتم قنص وقتل عدد منهم من قبل القوات السعودية، وشدد المصدر على أنهم لم يواجهوا الجيش السعودي أو الإماراتي بشكل مباشر و لو حدث هذا ستكون هناك خسائر كبيرة لهم، ومن يتم مواجهتهم حتى الآن هم من مدفوعي الأجر.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش اليمني, مقتل, الإمارات, السعودية, التحالف العربي, اليمن
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